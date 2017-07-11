Администрации фирм подозревают в уклонении от уплаты налогов. Причинённый государству ущерб превысил восемь миллионов леев.

По данным следствия, компании закупали у фермеров сельхозпродукцию без контрактов и чеков. При этом обещанных денег аграрии так и не дождались. Незаконный доход от последующей продажи зерновых фирмы отмывали через банки и десятки подставных компаний.

Ущерб, нанесённый фермерам оценить сложно, поскольку у них нет никаких документов. Всего от рук мошенников пострадали 12 человек.

Следователи задержали одного подозреваемого. Виновным грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.