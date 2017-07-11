Правоохранителям сообщили, что полицейский вымогал и получил восемь тысяч леев за невыполнение должностных обязанностей. Мужчина пообещал не привлекать к ответственности гражданина, подозреваемого в приобретении и хранении с целью последующей продажи 20 литров алкогольных напитков без документов о происхождении. Кроме того, офицер пообещал, что не будет больше "досаждать" проверками.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы и штраф в размере от 6 тысяч до 8 тысяч условных единиц, с лишением права занимать определенные должности.