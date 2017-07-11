Обнаружена коллекция анатомических препаратов Третьего рейха

Двадцать ящиков с анатомическими препаратами, принадлежавшими руководителю медицинских программ общества Аненербе Августу Хирту, обнаружены в Страсбурге, где военный преступник возглавлял институт СС.

Заместитель ректора городского университета Матье Шнейдер сообщил агентству Франс Пресс, что контейнеры содержат образцы тканей людей и животных. Подписанные именем Хирта, они были обнаружены в патологоанатомическом подразделении учебного заведения.

Как отмечает агентство, Хирт планировал создать коллекцию скелетов. В возглавляемом им анатомическом институте после освобождения Страсбурга были обнаружены останки 86 человек. Среди них были евреи, умерщвленные в концлагере Аушвиц. Тела специально доставляли в лабораторию для вскрытия под руководством Хирта.

Несмотря на зловещую репутацию профессора, в университете считают, что некоторые части обнаруженной коллекции относятся к довоенному прошлому ученого и не указывают на его преступные занятия.

После освобождения Страсбурга Хирт с дочерью бежал в Германию и скрывался там под видом крестьянина. Предположительно, он покончил с собой, однако его поиски продолжались до конца 1950-х годов. Во Франции Хирт был заочно приговорен к смертной казни, пишет РИА Новости.