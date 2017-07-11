Глава МИДЕИ участвует в неформальном министерском заседании ОБСЕ

Министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур участвует в неформальном министерском заседании ОБСЕ, открывшемся в австрийском Мауэрбахе, пригороде Вены.

Как сообщает Инфотаг, встреча проводится по инициативе действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца под девизом "Создание доверия через диалог и сотрудничество".



Основной темой обсуждения станут конфликты в регионе организации и угрозы безопасности. Также будут обсуждены вопросы миграции, борьбы с терроризмом, прав человека, верховенства закона и демократии, подготовка к ежегодному Совету министров ОБСЕ, который состоится 7-8 декабря в Вене.



После пленарного заседания дискуссии продолжатся в рамках двух интерактивных круглых столов. Первый "Борьба с насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущей к терроризму" будет представлен специальным представителем действующего председателя по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом профессором Питером Нейманом. Второй круглый стол будет посвящен "Структурированному диалогу по текущим и будущим вызовам и рискам безопасности в регионе ОБСЕ".



Глава молдавской дипломатии намерен встретиться на полях заседания с рядом зарубежных коллег, чтобы обсудить двусторонние отношения и перспективы приднестровского урегулирования.