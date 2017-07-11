Испания: туристов, сбежавших из ресторана, задержали полицейские

Стражи порядка в испанской области Наварра на севере страны задержали 14 гостей ресторана, не оплативших счет и попытавшихся сбежать. Об этом говорится в официальном микроблоге Twitter регионального полицейского управления.

По данным силового ведомства, инцидент произошел в городе Памплона в ночь на субботу, 8 июля. Общая стоимость ужина группы итальянцев превысила 600 евро.

Туристы в общей сложности заказали 16 блюд, а также 15 порций алкогольных напитков и один кофе, переждает Лента.ру.

Понесли ли итальянцы какое-либо наказание за свой поступок, не сообщается.

В настоящее время в Памплоне проходит традиционный праздник Сан-Фермин. Он проводится с 6 по 14 июля. Мероприятие стало популярным благодаря энсьерро — забегу быков по улицам города.