Чем смогли тем помогли: владельцам сожженных в Гамбурге машин подарят проездные

Транспортный союз Гамбурга решил подарить месячные проездные билеты на общественный транспорт гражданам, чьи автомобили сгорели или получили повреждения во время протестов в дни проведения саммита "большой двадцатки", сообщила в понедельник газета Handelsblatt.

В пятницу и субботу в Гамбурге прошли манифестации антиглобалистов. В разных районах города радикалы выстраивали баррикады на перекрестках, поджигали автомобили и вступали в стычки с правоохранителями.

По данным издания, месячный проездной документ будет включать поездки в городском и пригородном общественном транспорте, экспресс-автобусах и региональных поездах, пишет РИА Новости.

Для получения бесплатных проездных билетов жители должны подать заявку в транспортный союз Гамбурга и доказать, что они являются владельцами сгоревшего транспортного средства и уже заявили об этом властям. К понедельнику в транспортный союз с заявками на получение проездных билетов обратились уже пять человек.





