Поделись с ближним: собака принесла одеяло своему бездомному другу

Пара из Бразилии - Суэлен Шаумлоффель и ее жених - взяли домой собаку и вскоре были поражены ее добротой и щедростью.

В последнее время погода была довольно холодной, поэтому Шаумлоффель купила более толстое одеяло, чтобы Лане было тепло и уютно. Но хозяйка и подумать не могла, что ее питомица способна отказаться от собственного комфорта ради нового друга.

Во вторник утром, когда жених Шаумлоффель уходил на работу, он обнаружил, что Лана вытащила одеяло на улицу, чтобы поделиться им с другой собакой — по-видимому, бездомной.

«Я подумала: “Как прекрасно то, что она сделала для своего друга”, — говорит Шаумлоффель. — Она напомнила мне, как важна щедрость!»

Друг Ланы время от времени приближается к их дому. Пес не подпускает к себе людей, но Шаумлоффель и ее жених оставляют бродяге еды, передает Моя планета.