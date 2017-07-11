Сержанту армии США предъявлены обвинения в пособничестве терроризму и поддержке группировки ИГИЛ.
Акайка Кэнг был взят под стражу несколько дней назад. Его подозревают в обеспечении логистических операций для членов ИГИЛ. Дело было возбуждено около года назад. Все это время Кэнгm находился под наблюдением.
По словам со трудника ФБР Пола Делакурта, “обвинение предполагает, что подозреваемый снабжал служебными военными документами посредников, которые, как он предполагал, связаны с группировкой ИГИЛ. Он также участвовал в покупке дрона, который затем намеревался переправить ИГИЛ, и он давал уроки военного дела тем, кто, как он думал, были членами ИГИЛ”.
Кэнг участвовал в армейских операциях в Ираке, а затем в Афганистане, передает euronews.com.
Адвокат Акайки Кэнга Берни Бервар, заявил, что детали обвинения он со своим подзащитным пока не обсуждал, и что беседа шла лишь о процедуре слушаний, которые должны состояться через две недели.
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Би-би-си, Сеул