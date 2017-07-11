Гарри Поттера поселили в чулан под лестницей неслучайно

Британская писательница Джоан Роулинг призналась, что поселила своего героя Гарри Поттера в тесный чулан под лестницей, потому что сама страдает от боязни тесных и замкнутых пространств.

Об этом сама Роулинг рассказала в интервью журналистке телекомпании CNN Кристиан Аманпур, которое вышло в эфир 10 июля. "Потому что это мой собственный страх, быть запертой и быть бессильной, не иметь сил покинуть это помещение", — сказала писательница.

Автор "Поттерианы" поведала, что во многом именно эти страх заставили ее вплотную заняться благотворительностью. По ее словам, в свое время она прочитала в одной из газет историю мальчика с особенностями развития из Чехии, который проводил по 20 часов в день на кровати, огороженной проволочной сеткой.

Роулинг поведала, что прочитанное вместе с увиденной фотографией мальчика привело ее в такой ужас, что она решила начать что-то предпринимать в данной связи. Писательница создала в итоге благотворительную организацию Lumos ("Свет"), которая занимается поддержкой учреждений, где живут сироты или покинутые родителями дети. Организация работает более чем в 30 странах мира, отмечает Вести.ру.