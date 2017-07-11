Дэниел Крэйг в пятый раз сыграет Джеймса Бонда

Актер Дэниел Крэйг утвержден на роль агента 007 в предстоящем фильме, несмотря на свое заявление о завершении съемок в качестве Джеймса Бонда.

Сообщается, что актера утвердила продюсер Барбара Брокколи, несмотря на то, что роль планировали отдать Тому Хиддлстону, но его сочли «недостаточно брутальным», пишет Forbes.

Продюсер также объявила о желании привлечь Адель для создания саундтрека. Ее песня к фильму 007: Координаты «Скайфолл» 2012 года получила Грэмми и Золотой глобус.

Дэниел Крэйг снимается в роли Джеймса Бонда с 2006 года, дебютировав в картине Казино рояль. Последним фильмом стал 007: Спектр, вышедший на экраны в 2015 году. Новая кинолента станет пятой для Крэйга, сообщает nv.ua.