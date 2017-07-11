Склонность к транжирству - не аргумент: в США продолжается тяжба между экс-менеджерами и Джонни Деппом

Склонность актера Джонни Деппа к транжирству не может являться аргументом против него. Она не относится к существу судебной тяжбы между ним и его экс-менеджерами. Такое решение принял Верховный суд округа Лос-Анджелес. Одновременно он также постановил продолжить разбирательство исковых жалоб Деппа и The Management Group.

Судья Тереса Бьюдет отклонила основной довод бывших менеджеров, которых Депп обвинил в присвоении его 28 миллионов долларов. Компания The Management Group не смогла убедить суд в том, что склонность к транжирству и эксцентричность стали главными причинами ухудшения финансового состояния актера.

Согласно иску TMG, Джонни Депп ведет экстравагантный образ жизни, обходящийся ему в более чем 2 миллиона долларов в месяц. Актер израсходовал 75 миллионов долларов на 14 объектов жилья, 18 миллионов долларов – на приобретение шикарной яхты. На эксклюзивные вина ежемесячно тратится еще 30 тысяч долларов. Также, по утверждению TMG, Депп не платил налоги и не составлял налоговую декларацию.

Бывшие менеджеры требуют от суда официального признания актера ответственным за его чрезмерные расходы, нарушение условий контракта с управляющей компанией и подлог, передает ТАСС. Также они хотят получить 4,2 миллиона долларов, которые Депп им якобы задолжал.

13 января исполнитель подал в суд на экс-менеджеров, обвиняя их в присвоении заработанных им средств в период с 1999 по 2016 год. Депп выразил недовольство и по поводу того, как осуществлялась уплата налогов и штрафов. По его мнению, при этом были утрачены еще 5,6 миллиона. Порядка 10 миллионов долларов было переведено менеджерами на счета третьих лиц. По данным СМИ, в 2016 году Депп сменил помощников и нанял квалифицированных адвокатов, которым удалось выяснить, насколько прежние управленцы злоупотребляли своим положением, отмечает Вести.ру.