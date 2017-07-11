Земля загорелась синим пламенем: пожарные засняли опасное явление в США. ВИДЕО

В американском городом Уэрленд в штате Вайоминг крупный участок земли вспыхнул голубым пламенем из-за концентрации в нем серы. Прибывшие на место пожарные сняли произошедшее на видео, а ролик разместили на странице в Facebook.

Видео за короткое время набрало более 2 миллионов просмотров интернет-пользователей, передает korrespondent.net.

Сообщается, что это зрелище является по-своему завораживающим, однако очень опасно. Высокая концентрация диоксида серы в дыхательных путях может привести к кровохарканью и токсическому отеку.

Отмечается, что пожарные использовали огнетушительную пену, благодаря которой серу удалось охладить и прекратить пожар.