Гражданин Турции утонул в Днестре

Гражданин Турции утонул в Днестре в Тирасполе.

Как сообщается, 65-летний мужчина приехал месяц назад с женой, уроженкой Приднестровья, погостить у родственников. На отдыхе мужчина стал злоупотреблять спиртными напитками и надолго пропадать из дома.

Несколько дней назад между супругами произошла ссора, мужчина ушел из дома, но так ии не вернулся. Родственники сообщили в полицию о случившиемся.

Позже выяснилось, что гражданин Турции утонул в Днестре.

По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. Ведется следствие, пишет bloknot-moldova.md.