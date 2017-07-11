В столице неизвестный отобрал телефон у ребенка: полиция разыскивает грабителя

Полиция разыскивает злоумышленника, обокравшего 8-летнего ребенка на улице. Неизвестный похитил у школьника телефон "Samsung Galaxy A7" стоимостью 12 тысяч леев.

В ходе следствия выяснилось, что далее преступник обменял смартфон на “Iphone 5” через интернет. По словам молодого человека, которому достался украденный телефон, он увидел объявление о продаже в соцсети.

Полиция просит помощи в установлении личности напавшего на ребенка. Любую информацию, которая будет полезной следствию, можно сообщить по номерам 0 680 111 83 / 0 691 50 993.

Агрессору грозит от пяти до семи лет заключения.