Вышел первый трейлер документального фильма о принцессе Диане

Канал HBO показал первый трейлер документального фильма о принцессе Диане, который выходит к двадцатилетию со дня ее смерти.

Фильм будет называться Диана, наша мать: ее жизнь и ее наследие и его выход запланирован на 2017 год.

"Фильм покажет Диану с новой стороны - мы сможем увидеть ее глазами двух людей, которые знали ее лучше всего", - заявил исполнительный продюсер картины Ник Кент.

В сериале снялись сыновья Дианы - принц Уильям и принц Гарри, - поэтому зрители смогут воспринять принцессу через самых близких ей людей, пишет nv.ua.

Принцесса Диана погибла в Париже 31 августа 1997 года.