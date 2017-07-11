Клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy, из-за которого YouTube перешел на 64-битную систему подсчета просмотров, перестал быть самым популярным видео на YouTube. Его обошел по количеству просмотров видеоролик с песней See You Again из фильма "Форсаж 7".
Видео с песней, которую исполняют Уиз Халифа и Чарли Пут, насчитывет 2 895 552 454 просмотров, хит южнокорейца - 2 894 479 586, передает ВВС.
Это означает, что общее количество времени просмотров See You Again составляет 21 759 лет. То есть, чтобы один человек посмотрел к данному моменту это видео столько раз, сколько оно было просмотрено на YouTube, он должен был бы начать смотреть видео во время последнего ледникового максимума.
Песня See You Again была записана для саундтрека к фильму "Форсаж 7", как дань памяти актеру Полу Уокеру, который трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году, не успев закончить съемки в фильме.
За первые шесть месяцев после публикации видео посмотрели более миллиарда раз. В чарте Billboard Hot 100 песня удерживалась на первом месте в течение 12 недель и побила рекорд по длительности пребывания на вершине чарта среди рэп-композиций. See You Again также долго держалась на первой строчке чартов в Великобритании, Австралии, Австрии, Канаде, Германии, Ирландии, Новой Зеландии, Швейцарии и других странах.
Сингл Gangnam Style корейского поп-исполнителя и танцора Пак Чэ Сан, более известного как Psy, был самым популярным видео на YouTube четыре года и почти восемь месяцев.
Ролик стал самым популярным видео на YouTube в ноябре 2012 года, а в декабре этого же года клип стал первым видео в истории, набравшим более 1 миллиарда просмотров.
Комментарии
- Личные вещи Вивьен Ли выставили на аукцион
- Вышел первый трейлер документального фильма о принцессе Диане
- Склонность к транжирству - не аргумент: в США продолжается тяжба между экс-менеджерами и Джонни Деппом
- Дэниел Крэйг в пятый раз сыграет Джеймса Бонда
- Гарри Поттера поселили в чулан под лестницей неслучайно
- Saint Laurent запустил программу обучения для молодых кутюрье
- Джоан Роулинг записала одну из своих новых сказок на платье
- Восемь тысяч автомобилей увязли в грязи на фестивале "Нашествие"
- Хореографа Мадонны и Рианны обвинили в изнасиловании
- Удачный старт: новый Человек-паук собрал за выходные четверть миллиарда
- Porsche обвинили в некорректной рекламе
- Google вложил 800 тысяч долларов в разработку роботов-журналистов
- В Китае пятиэтажку смыло в реку. ВИДЕО
- Сотрудник детского лагеря в США избил схватившего его за голову медведя
- Личные вещи Вивьен Ли выставили на аукцион
- В Затоке десятилетнюю девочку едва не унесло в море на надувном матрасе
- Молния помогла найти разыскиваемого гражданина Грузии
- На северо-востоке Москвы загорелся торговый центр. ВИДЕО
- Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки
- Начался ремонт в студенческих общежитиях столицы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул