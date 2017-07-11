На севере Москвы женщина загорелась во время распития алкоголя

На севере Москвы женщина по невыясненным причинам загорелась во время распития спиртных напитков, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники правоохранительных органов пообщались со всеми очевидцами произошедшего, но показания поступают очень противоречивые. Один из свидетелей сообщил, что женщина попыталась прикурить сигарету, и у нее вспыхнули волосы, и, несмотря на усилия ее знакомых, она получила тяжелые ожоги», — рассказал источник.

Уточняется, что женщина была госпитализирована и находится в реанимации, пишет gazeta.ru.