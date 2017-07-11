СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.

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