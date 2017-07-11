Сотрудник детского лагеря в США избил схватившего его за голову медведя

В американском штате Колорадо застрелили черного медведя, напавшего на сотрудника детского летнего лагеря. Об этом сообщает CBS News.

Атака произошла в воскресенье, 9 июня. Спавшего на открытом воздухе 19-летнего молодого человека по имени Дилан разбудили хруст и сильная боль. Открыв глаза, он обнаружил, что медведь держит его голову в пасти.

«Я начал бить его так сильно, как только мог, потом нашел глаз и стал тыкать пальцами, — рассказал пострадавший. — Он утащил меня примерно на три метра, прежде чем от него удалось избавиться».

Сотрудника лагеря доставили в больницу и наложили девять швов на раны на голове. Он не получил серьезных травм и вскоре был выписан. Несмотря на происшествие, детский лагерь продолжит работу, пишет lenta.ru.

На следующий день сотрудники агентства штата по паркам и дикой природе выследили и убили медведя, напавшего на лагерь.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.