В Китае пятиэтажку смыло в реку. ВИДЕО

В одной из областей Тибета фундамент пятиэтажного дома размыли продолжительные дожди, из-за чего здание рухнуло в реку. Об этом сообщает Mashable.

Отмечается, что бурный поток просто смыл дом вниз по течению. Никто из жильцов не пострадал, так как всех эвакуировали заранее.

По данным издания, очевидцы падения снимали происходившее с разных ракурсов. Видео распространили местные СМИ, и оно быстро стало популярным, пишет korrespondent.net.

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