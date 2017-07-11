Porsche обвинили в некорректной рекламе

Вслед за Volkswagen и Audi последствия дизельгейта могут коснуться и компании Porsche. Прокуратура Штутгарта готовится вынести в адрес производителя обвинение в мошенничестве и недостоверной рекламе.

Детальных сведений об очередном витке дизельного скандала пока нет. Агентство Reuters со ссылкой на прокурора Яна Хольцнера сообщает, что обвинение касается рекламы силовых агрегатов и, возможно, речь идет как раз о дизельных двигателях – в первую очередь, трехлитровом V6, который устанавливался на Porsche Cayenne.

Мотор этот на конвейеры Porsche поставляла компания Audi. Один из мотористов этой фирмы Джованни Памио уже находится под следствием: власти США обвиняют его в том, что именно он дал распоряжение разработать технологию обхода дизельными моторами экологических тестов, что, собственно, и привело к дизельному скандалу, пишет vesti.ru.

Чем может грозить выдвинутое обвинение топ-менеджерам Porsche, пока неясно. В компании заявили, что знают о намерениях прокуратуры и активно сотрудничают с правоохранительными органами.

Стоит напомнить, что в ходе дизельгейта свой пост уже покинул главный инженер компании Вольфганг Хатц, а руководитель Porsche Маттиас Мюллер возглавил концерн после отставки Мартина Винтеркорна.