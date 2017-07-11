В роддоме Италии у молдованки пытались похитить ребенка

Ребенка в возрасте 10 дней попыталась украсть у гражданки Молдовы. Инцидент произошел в одном из роддомов Милана.

Молдованка находилась в палате со своей малышкой. К ним вошла женщина, и под видом сотрудницы больницы, забрала ребенка, сказав, что несет девочку на осмотр.

Почувствовав неладное, мать девочки, сообщила об этом персоналу родома. Охрана быстро среагировала и подозреваемую с ребенком остановили, когда она пыталась убежать.

Позже выяснилось, что злоумышленнице 33 года, и она ранее была судима. Некоторое время назад у неё случился спонтанный выкидыш.

Вскоре после случившегося молдаванку и её дочь выписали. Отец ребёнка, уроженец Марокко, сообщил, что для него стало шоком то, что его малышку пытались похитить.

Директор роддома утверждает, что подобного ранее не случалось. Однако, инцидент спровоцировал панику среди пациентов.Персоналу медицинского учреждения понадобилось несколько часов, чтобы успокоить всех. Вскоре, администрация роддома объявила об усилении мер безопасности и ужесточении правил посещения, сообщает stirilocale.md.