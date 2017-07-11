О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Голливуд вернет Хеллбоя на экраны
// фото: Вокруг ТВ
17:53, 11 Jul 2017
просмотров 43 | комментариев 0

Студия Lionsgate снимет новый фильм франшизы Гильермо дель Торо о Хеллбое.

Режиссером новой ленты станет Нил Маршалл – автор триллеров "Спуск", "Судный день", "Константин". Главную роль сыграет звезда сериала "Очень странные дела" Дэвид Харбор, передает THR.

О сюжете фильма пока что ничего неизвестно, кроме того, что его рабочее название – Hellboy: Rise of the Blood Queen ("Пробуждение кровавой королевы"), пишет vesti-ukr.com.

Комикс о Хеллбое был создан Майком Миньолой в 1993 году. Главный герой — сверхъестественное существо из ада, которое хотели призвать на помощь оккультисты из Третьего рейха, но в результате мистического ритуала Хеллбой оказался в Шотландии, а потом попал к американцам, где его на военной базе вырастил профессор. После супергерой стал бороться с потусторонними злодеями в организации под названием "Бюро паранормальных исследований и обороны". 

Первый фильм из серии вышел в 2004 году и собрал в прокате 99 млн долларов. Продолжение стартовало в 2008 году и принесло создателям 85 млн долларов.






Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День вряд ли будет богат событиями. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День будет напряженным с самого утра. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...