Голливуд вернет Хеллбоя на экраны

Студия Lionsgate снимет новый фильм франшизы Гильермо дель Торо о Хеллбое.

Режиссером новой ленты станет Нил Маршалл – автор триллеров "Спуск", "Судный день", "Константин". Главную роль сыграет звезда сериала "Очень странные дела" Дэвид Харбор, передает THR.

О сюжете фильма пока что ничего неизвестно, кроме того, что его рабочее название – Hellboy: Rise of the Blood Queen ("Пробуждение кровавой королевы"), пишет vesti-ukr.com.

Комикс о Хеллбое был создан Майком Миньолой в 1993 году. Главный герой — сверхъестественное существо из ада, которое хотели призвать на помощь оккультисты из Третьего рейха, но в результате мистического ритуала Хеллбой оказался в Шотландии, а потом попал к американцам, где его на военной базе вырастил профессор. После супергерой стал бороться с потусторонними злодеями в организации под названием "Бюро паранормальных исследований и обороны".

Первый фильм из серии вышел в 2004 году и собрал в прокате 99 млн долларов. Продолжение стартовало в 2008 году и принесло создателям 85 млн долларов.





