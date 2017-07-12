Представители института Knight First Amendment, занимающегося защитой свободы слова, подали в федеральный суд Манхэттена иск в отношении президента США Дональда Трампа за блокировку пользователей в "Твиттере".
Иск подан от лица семи пользователей социальной сети, которые утверждают, что Трамп забанил их за критику в свой адрес и тем самым нарушил первую поправку конституции США, сообщает агентство Рейтер.
Как подчеркивается в исковом заявлении, аккаунт Трампа в "Твиттере" является "публичной площадкой для обсуждения", с которой нельзя удалять людей из-за их взглядов и убеждений. Заблокированные Трампом пользователи не могут читать и комментировать его сообщения в соцсети, пишет ВВС.
"Первая поправка применима к интернет-форуму таким же образом, каким она применяется к городским собраниям и открытым заседаниям школьных советов, - цитирует заявление главы Knight First Amendment агентство Блумберг. - Белый дом действует незаконно, исключая людей из этого обсуждения просто из-за того, что они не согласны с президентом".
Представители института требуют, чтобы суд признал блокировку пользователей антиконституционной, а также обязал Трампа разблокировать доступ к его аккаунту и оплатить гонорары адвокатов.
Трамп активно пользуется "Твиттером". Он завел аккаунт в социальной сети в 2009 году и с тех пор опубликовал в нем более 35 тысяч сообщений. В настоящее время у Трампа более 33 миллионов подписчиков.
Трамп - не единственный политик, на которого подавали в суд из-за блокировки пользователей в соцсетях. В конце июня сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров на том же основании подал в суд на премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Албуров говорил Русской службе Би-би-си, что подавал исковое заявление в Пресненский районный суд Москвы. По его мнению, аккаунт главы правительства в "Твиттере" является источником информации о деятельности государственных органов, а значит должен быть общедоступным.
По предположению Албурова, Медведев внес его, а также еще ряд пользователей, включая основателя ФБК Алексея Навального, в черный список из-за расследований фонда.
Комментируя новость Рейтера, Албуров написал: "В Штатах пользователи подали в суд на Трампа за блокировку в "Твиттере". Повторюшки".
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Би-би-си, Сеул