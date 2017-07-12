Коллекция рукописных заметок первого лидера коммунистического Китая Мао Цзэдуна были проданы на аукционе за цену, в десять раз превысившую начальную.
Они были написаны в 1975 году и адресованы профессору, который был нанят для того, чтобы читать Мао вслух. На аукционе Sotheby's в Лондоне рукописи ушли за 704 750 фунтов стерлингов (около 910 тысяч долларов США).
Представители аукционного дома сообщили, что это невероятно редкий документ.
В них изложены мысли Великого кормчего о китайской классической литературе и поэзии, которые Мао очень любил.
Он написал их за год до смерти, когда его здоровье заметно ухудшилось.
Его глаза стали отказывать, и читать самостоятельно он уже почти не мог. Поэтому он приказал, чтобы к нему пригласили специалиста по классической литературе для чтения вслух.
Таким специалистом стала женщина по имени Ди Лю. Но поскольку в последний год жизни Мао Цзэдуну было уже тяжело разговаривать, Ди Лю предложила ему записывать свои мысли, чтобы облегчить общение.
Записки, проданные на аукционе, по словам сотрудников Sotheby's, позволяют окунуться в литературоведческий мир Мао Цзэдуна, сообщает ВВС.
Мао Цзэдун возглавил Коммунистическую партию Китая в 1949 году. После победы над Гоминьданом под его руководством была создана Китайская Народная Республика.
В молодости Мао работал в библиотеке Пекинского университета. Любовь к классической литературе Мао сохранил, невзирая на радикальные революционные взгляды.
Sotheby's не назвал имени покупателя, но сообщил, что интерес к рукописным запискам Мао был очень большим.
Записки, по словам специалиста аукционного дома по книгам и манускриптам Габриэля Хитона, "открывают нам внутренний мир Мао, показывают, что интересы вождя выходили за рамки политики, и подтверждают его глубокие знания классической китайской литературы".
На вопрос, почему они были куплены за столь высокую цену, Хитон сказал, что из-за редкости подобных рукописей, дать им сколько-нибудь точную оценку до продажи очень трудно.
Интерес к Мао Цзэдуну всегда был велик, особенно в Азии и Китае.
Ранее в этом году написанный на шелке портрет Мао был продан в Гонконге за 11 миллионов долларов.
Комментарии
- Во Флориде 80 человек выстроились в живую цепь, чтобы спасти утопающих. ВИДЕО
- На Трампа подали в суд за блокировку пользователей в "Твиттере"
- Китайская авиакомпания переоденет сотрудников в форму от кутюр
- Porsche обвинили в некорректной рекламе
- В Китае пятиэтажку смыло в реку. ВИДЕО
- Сотрудник детского лагеря в США избил схватившего его за голову медведя
- Качок против сена: трюк обернулся сногшибательным полетом. ВИДЕО
- На севере Москвы женщина загорелась во время распития алкоголя
- Эстонские пограничники задержали туристов за селфи
- Земля загорелась синим пламенем: пожарные засняли опасное явление в США. ВИДЕО
- В Сети появились изображения Google Pixel 2 XL
- Найдена причина почему пожилые люди плохо спят
- В Китае строительный кран упал на машину, погибли семь человек
- Сотрудников ядерной лаборатории США уволили из-за ряда нарушений
- В Грецию пришла вторая волна сорокаградусной жары
- Наша планета из космоса: 10 потрясающих снимков NASA
- Сегодня с Землей сблизится "астероид смерти"
- С полуночи на АЗС изменятся цены на топливо
- Самолет, летевший в Кишинев, вернулся в аэропорт отправления
- Раскрыта загадка появления суперземель
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не спешите довериться малознакомым людям. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул