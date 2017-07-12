В Кишиневе проходят обыски в подразделениях СЧС

Этим утром Служба внутренней безопасности и антикоррупции МВД совместно с прокуратурой антикоррупции нагрянули с обысками в СЧС. Следователи нанесли неожиданный визит сразу в несколько столичных подразделений Службы чрезвычайных ситуаций.

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД, правда, детали пока не сообщают. Ведомство обещало позже опубликовать пресс-релиз о том, с чем связано расследование.

Глава прокуратуры антикоррупции Виорел Морарь также подтвердил, что ведется следствие.

На данный момент МВД не разглашает никаких подробностей по делу. Известно, лишь, что уголовное расследование связано с подозрением в получении взяток от экономических агентов за выдачу позитивного заключения пожарной инспекции.

СЧС пока никак информацию не прокомментировала.







