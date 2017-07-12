Мужчина из Теленешт убил сына скалкой

49-летний житель Теленешт был приговорен к тюремному заключению за убийство собстенного сына.

По словам местной прокуратуры, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 15-летнего сына и избил его скалкой. В результате множественных ударов подросток погиб.

Также известно, что агрессор избил и свою бывшую жену, которая проживала с ним и ребенком в одном доме.

За насилие в семье, приведшее к смерти, подсудимый был приговорен к тюремному заключению на срок до 15 лет.