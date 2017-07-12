Почти 80 человек на одном из пляжей Флориды создали живую цепь длиной около 100 метров, чтобы спасти семью, которая из-за сильного течения оказалась далеко от берега и могла утонуть, передает телеканал CBS.
Как сообщает телеканал, Роберта Урсрей с семьей отдыхала на побережье, когда заметила, что ее двое сыновей пропали. Женщина увидела, как ее детей относит от берега течением, и бросилась им на помощь, за ней поспешили еще шесть членов семьи. Однако оказалось, что никто из них не может противостоять стихии.
На помощь утопающим поспешили отдыхающие, включая тех, кто не умел плавать. Они решили создать живую цепь, с помощью которой удалось избежать трагедии, пишет РИА Новости.
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Би-би-си, Сеул