Во Флориде 80 человек выстроились в живую цепь, чтобы спасти утопающих. ВИДЕО

Почти 80 человек на одном из пляжей Флориды создали живую цепь длиной около 100 метров, чтобы спасти семью, которая из-за сильного течения оказалась далеко от берега и могла утонуть, передает телеканал CBS.

Как сообщает телеканал, Роберта Урсрей с семьей отдыхала на побережье, когда заметила, что ее двое сыновей пропали. Женщина увидела, как ее детей относит от берега течением, и бросилась им на помощь, за ней поспешили еще шесть членов семьи. Однако оказалось, что никто из них не может противостоять стихии.

​На помощь утопающим поспешили отдыхающие, включая тех, кто не умел плавать. Они решили создать живую цепь, с помощью которой удалось избежать трагедии, пишет РИА Новости.

"Я так благодарна. Я обязана им своей жизнью и жизнью моей семьи", — заявила Урсрей. По данным телеканала, мать женщины пережила инфаркт, находясь в воде. Она была направлена в больницу. Никто из остальных членов семьи серьезно не пострадал.





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