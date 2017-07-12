Найдена причина почему пожилые люди плохо спят

Биологи нашли возможное объяснение тому, почему пожилые люди плохо и мало спят – бессонница могла помогать нашим предкам спасаться от ночных и утренних атак хищников, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Специалисты полагают, что ночная бессонница или чуткий сон у стариков представляет собой древний способ выживания. Бабушки и дедушки, проявляя бдительность ночью, таким образом охраняли более молодое поколение от нападения хищников и врагов.

Возможно, беспокойный сон пожилых людей является реликтом эволюционного прошлого, пишет lenta.ru.

К подобным выводам авторы пришли, проведя наблюдение за народом хадза. Эти люди живут на севере Танзании в группах по 20-30 человек, активно проводят день и отдыхают ночью. Состояние в темное время суток у них отслеживалось при помощи умных часов.



