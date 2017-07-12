Тарантино снимет фильм о серийном убийце Мэнсоне

Американский режиссер Квентин Тарантино собирается снять ленту о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне, передает Variety. По информации издания, сценарий фильма уже написан.

К съемкам Тарантино планирует привлечь "звездный состав", однако актеры на главные роли пока не утверждены.

По информации издания Deadline, одну из жертв убийцы, актрису Шэрон Тэйт, в фильме может сыграть Марго Робби. Что касается главной роли, то в облике Мэнсона на экране может появиться Сэмюэл Л. Джексон.

Роль детектива, предположительно, достанется Брэду Питту. Вероятно также, что одну из ролей предложат Дженнифер Лоуренс, пишет korrespondent.net.Чарльз Мэнсон - резонансная персона. В 1969 году он вместе с членами коммуны "Семья" вторгся в один из лос-анджелесских домов и убил супругу кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт. Также жертвами преступника стали четверо ее друзей.

Кроме того, Мэнсон был признан виновным в четырех других убийствах, и в настоящее время отбывает пожизненный срок в калифорнийской тюрьме.