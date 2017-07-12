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В Калифорнии спасли застрявшего головой в кувшине медвежонка. ВИДЕО
// фото: РИА Новости
13:32, 12 Jul 2017
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Сотрудники полицейского отделения города Ла-Верн (штат Калифорния) опубликовали на своей странице в соцсети Facebook видеозапись, на которой они помогают медвежонку снять с головы пластиковый кувшин.

Ролик, загруженный 8 июля, просмотрели более 73 тысяч раз.

Как отмечается на видео, зверь не получил травм и вернулся в естественную среду обитания, пишет lenta.ru.




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