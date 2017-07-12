ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

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