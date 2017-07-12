В американском штате Айова рыбак сделал фотографию водной змеи в тот момент, когда рептилия схватила его улов. Мужчина опубликовал кадр на своей странице в соцсети Facebook.
54-летний Боб Ховард (Bob Howard) ловил рыбу на берегу озера Рэтбун, когда заметил в воде крупную змею. Мужчина попытался отогнать рептилию, бросив в нее камнем. Когда американец поймал краппи, змея схватила рыбу зубам и сорвала ее с крючка, пишет lenta.ru.
Сотрудница департамента природных ресурсов Айовы Карен Кинкед сообщила USA Today, что на снимке запечатлен северный американский уж. Данный вид змей не является ядовитым, однако его представители не боятся находиться вблизи человека и могут проявлять агрессию.
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Би-би-си, Сеул