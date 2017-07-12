Полицейские Техаса остановили за превышение скорости 11-летнюю девочку

В городе Пасадена (американский штат Техас) сотрудники местного полицейского департамента остановили за превышение скорости автомобиль, которым управляла 11-летняя девочка. Об этом пишет Associated Press.

Девочка (ее имя не сообщается) сказала, что мать разрешает ей садиться за руль, однако ей впервые пришлось управлять машиной без присутствия взрослого человека и с 10-летним братом в салоне. Она направлялась в сторону дома в Хьюстоне.

Автолюбительница разогналась до 79 километров в час на участке дороги, где разрешенная скорость — максимум 56. Это и привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов, пишет lenta.ru.

25-летней матери девочки Марии Дехесус Лопес (Maria DeJesus Lopez) предъявлены обвинения в том, что она поставила здоровье двух детей под угрозу. Женщину отпустили домой под залог в три тысячи долларов. Заседание суда по делу назначено на 17 июля.