В Норвегии предложили раздавать контрацептивы подросткам до 16 лет

Ряд норвежских молодежных объединений и секций политических партий выступил с инициативой бесплатно раздавать контрацептивы по рецептам подросткам до 16 лет. Об этом сообщает The Local.

С 2016 года получать противозачаточные средства за счет государства имеют право молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет. Теперь активисты предлагают распространить эту практику и на более юных соотечественников.

«Это относится только к небольшой группе подростков, но если это поможет 15-летней девочке избежать нежелательной беременности, мы считаем, что это позитивно и хорошо», — сказал один из руководителей организации «Секс и общество» Тор Холте Фоллестад (Tor Holte Follestad).

«Снижение возрастного порога участников программы позволит обсуждать [с подростками] вопросы защиты от болезней, передаваемых половым путем, а также выявлять потенциальные нежелательные или оскорбительные отношения», — говорится в совместном заявлении нескольких молодежных организаций.

В Министерстве здравоохранения королевства заявили, что изучат данную инициативу, пишет lenta.ru.

Ранее 11 июля сообщалось, что, по данным благотворительной организации Save the Children («Спасите детей»), ежегодно в мире от осложнений во время беременности или при родах умирают 30 тысяч девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет.