Бывший председатель Криулянского района предстанет перед судом

Бывший председатель Криулянского района Виталий Ротару предстанет перед судом. Его обвиняют в коррупции в особо крупных размерах.

На скамье подсудимых окажутся и двое сообщников Ротару - его заместитель и менеджер проектов, которые финансировал Евросоюз.

По данным следствия, Ротару требовал взятку в 50 тысяч евро. Взамен он обещал, что районные власти перечислят свою долю бюджета европейских проектов.

Деньги - в общей сложности больше миллиона леев - ему передали через заместителя. Грозит Ротару до 15 лет тюрьмы.

Задержали бывшего главу районного совета в апреле. К нему нагрянули с обысками, а он заперся в квартире и грозился прыгнуть с балкона.