Индийская семья продержала женщину 20 лет взаперти

Полиция индийского штата Гоа освободила женщину, которую родственники продержали двадцать лет в темной комнате их дома из-за неадекватного, по их словам, поведения.

Сообщение о пленнице поступило в правоохранительные органы города Кандолим от одного из местных НКО, занимающихся защитой прав женщин, сообщает Times of India. Прибыв в указанный дом, полицейские обнаружили в одной из его комнат женщину 50 с лишним лет без одежды. Вся комната была при этом покрыта экскрементами.

Остальную часть дома занимала семья брата женщины. По словам родственников, ее заперли в комнате около двадцати лет назад по причине психического нездоровья. Все это время пленницу кормили, передавая ей еду через щель в двери. Носить одежду якобы отказывалась она сама.