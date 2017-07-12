В Санкт-Петербурге таксист вернул пассажирке сумку с бриллиантами

Таксист вернул женщине забытую в салоне автомобиля сумку. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Позднее выяснилось, что внутри дамской сумочки были бриллианты.

Мужчина оказался порядочным и, увидев в машине забытую сумку, сдал ее в бюро находок. Сама женщина, обнаружив потерю, обратилась в правоохранительные органы.

Когда сумка нашлась, в ней оказались бриллиантовые кольцо, сережки и банковские карточки. В общей сложности, содержимое сумки оценивается в полмиллиона рублей, пишет Газета.Ru.