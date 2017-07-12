Американская певица Ариана Гранде за организацию благотворительного концерта в помощь пострадавшим во время теракта в Манчестере получила звание почетного жителя города.
В комплексе "Манчестер Арена" 22 мая во время концерта Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Гранде стала первым почетным жителем Манчестера. Решение о присвоении певице звания единогласно приняли члены городского совета.
"Ариана Гранде стала примером мужества и сострадания, с которым город и все, кого затронула трагедия, отреагировали на страшные события 22 мая: любовь и мужество против ненависти и страха", — отметил лидер городского совета Манчестера сэр Ричард Лиз.
23-летняя певица, глубоко потрясенная терактом, в считанные дни после трагедии организовала в городе благотворительный концерт. Он позволил собрать на помощь пострадавшим и родственникам жертв почти три миллиона фунтов стерлингов, помимо Гранде, выступили Джастин Бибер, Кэти Перри и другие звезды, пишет РИА Новости.
Комментарии
- Антонио Бандерас получит национальную кинопремию Испании
- Тарантино снимет фильм о серийном убийце Мэнсоне
- Голливуд вернет Хеллбоя на экраны
- Личные вещи Вивьен Ли выставили на аукцион
- Кто обогнал Psy? - клип Gangnam Style перестал быть самым популярным видео
- Вышел первый трейлер документального фильма о принцессе Диане
- Склонность к транжирству - не аргумент: в США продолжается тяжба между экс-менеджерами и Джонни Деппом
- Дэниел Крэйг в пятый раз сыграет Джеймса Бонда
- Гарри Поттера поселили в чулан под лестницей неслучайно
- Saint Laurent запустил программу обучения для молодых кутюрье
- Обыски в СЧС: задержан один из шефов департамента
- В четверг на некоторых улицах столицы отключат воду
- Шесть администраторов Moldova Agroindbank были оштрафованы
- В Молдове появилась первая лаборатория, разрабатывающая приложения для «умного» дома
- Новый проект сотрудничества между РМ и ЕБРР утвердят до конца ноября
- Наша планета из космоса: 10 потрясающих снимков NASA
- Раскрыта загадка появления суперземель
- В роддоме Италии у молдованки пытались похитить ребенка
- Найдена причина почему пожилые люди плохо спят
- Завершен ремонт объездной дороги в Хынчештах
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не спешите довериться малознакомым людям. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул