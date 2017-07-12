Ариана Гранде стала почетным жителем Манчестера за помощь жертвам теракта

Американская певица Ариана Гранде за организацию благотворительного концерта в помощь пострадавшим во время теракта в Манчестере получила звание почетного жителя города.

В комплексе "Манчестер Арена" 22 мая во время концерта Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Гранде стала первым почетным жителем Манчестера. Решение о присвоении певице звания единогласно приняли члены городского совета.

"Ариана Гранде стала примером мужества и сострадания, с которым город и все, кого затронула трагедия, отреагировали на страшные события 22 мая: любовь и мужество против ненависти и страха", — отметил лидер городского совета Манчестера сэр Ричард Лиз.

23-летняя певица, глубоко потрясенная терактом, в считанные дни после трагедии организовала в городе благотворительный концерт. Он позволил собрать на помощь пострадавшим и родственникам жертв почти три миллиона фунтов стерлингов, помимо Гранде, выступили Джастин Бибер, Кэти Перри и другие звезды, пишет РИА Новости.