Внешнеторговый оборот Приднестровья продолжает падать

Новым властям Приднестровья не удается пока, несмотря на предпринимаемые усилия, добиться роста внешней торговли. К началу июля товарооборот составил $700,1 млн. – 99% от аналогичного периода прошлого, кризисного года.

По данным Таможенного комитета региона, цитируемым агентством «ИНФОТАГ», экспорт сократился на 2% - до $252,4 млн., а импорт - на 0,3% - до $447,7 млн.



Основной статьей экспорта стали металлы и изделия из них – $70,3 млн. (+30%), которые отодвинули на второе место прежнего бесспорного лидера топливно-энергетические товары с $45,6 млн. (-50%). Это связано с тем, что в апреле-мае Молдова отказалась от закупки электроэнергии от Кучурганской ГРЭС.



На третьем месте обосновались продукты питания и сырье, которых за рубеж поставлено почти на $40,3 млн. (+35%).



В импорте также лидируют топливно-энергетические товары - $161,1 млн. (-26%). Как правило, это газ, поставляемый из России в Молдову и отбираемый властями непризнанной ПМР из проходящего газопровода без никакой оплаты за него ни «Молдовагазу», ни российскому «Газпрому».



Второй статьей импорта стали, вопреки проводимому властями курсу на импортозамещение, продовольствие и сырье, ввоз которых вырос почти на четверть – до $60,6 млн.



Далее следуют металлы и изделия из них (металлолом в качестве сырья для Рыбницкого металлургического завода – «И.»), которых ввезено на $57,3 млн. – 93% от прошлогоднего уровня.



Крупнейшим торговым партнером Приднестровья остается Россия, оборот с которой за год сократился на 18% - до $200,8 млн., в том числе $170,5 млн. – импорт из нее, и $30,3 млн. – экспорт.



На втором месте – Молдова - $137,4 млн. РМ – крупнейший потребитель приднестровских товаров - $88,1 млн., а официальный импорт из нее - $49,2 млн. Но это далеко не полные данные. В условиях более дешевых цен на правом берегу Днестра, оттуда ввозится намного больше товаров, особенно физическими лицами.



Третьим основным партнером остается Украина - $111,3 млн.: $36 млн. – экспорт в нее и $75,2 млн. – импорт.