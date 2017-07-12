Столичная полиция раскрыла кражу по "горячим следам"

Полиция Кишинева задержала 35 -летнего мужчину по "горячим следам" после кражи. Инцидент произошел в столичном секторе Рышкановка.



Как сообщают правоохранительные органы, подозреваемый проник в чужую машину и украл сумку с документами и денежными средствами в размере 2000 леев. Ранее, мужчина также совершил кражу сумки в одном из столичных офисов. В сумке были банковские карты и материальные ценности на сумму 6300 леев.

Подозреваемый был задржан на 72 часа. если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.