Отобраны кандидаты от Молдовы на должности юристов при ЕСПЧ

В Молдове отобраны четыре кандидата на должности юристов при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Они прошли собеседование в Минюсте, набрав максимальный балл. В Страсбурге они не будет сотрудниками ЕСПЧ, но в их обязанности будет входить прием заявлений от граждан Молдовы на действия национальных властей.

После отбора их в качестве юристов с тремя специалистами будет заключен индивидуальный трудовой контракт – первоначально на год. Он может продлеваться, если качество работы юриста при ЕСПЧ будет признано удовлетворительным, сообщает noi.md.