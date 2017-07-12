ВМС Шри-Ланки спасли унесенного в море слона. ВИДЕО

ВМС Шри-Ланки провели 12-часовую операцию по спасению унесенного в открытое море слона, сообщает агентство Франс Пресс.

​Представитель военно-морских сил Шри-Ланки рассказал агентству, что животное обнаружили в восьми километрах от берега. Он предположил, что слона унесло в море, когда он переходил лагуну Коккилай на востоке острова, пишет РИА Новости.

Спасательную операцию проводили водолазы при поддержке защитников окружающей среды. При помощи веревок им удалось вытянуть животное на берег. "Это чудесное окончание истории для слона", — заключил собеседник агентства.







