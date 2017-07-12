На севере Молдовы провели обыски по делу о закупке зерновых

Следствие по делу о мошенничестве при закупке зерновых продолжается. Обыски теперь провели и на севере страны. Владельцев фирм подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Ущерб, нанесенный государству, оценивают в восемь млн леев. По этому же уголовному делу накануне проводили обыски на юге, жителя Комрата задержали.

"При обысках обнаружили и изъяли деньги, происхождение которых выясняется. Также нашли документы, которые не содержатся в бухгалтерских отчетах - платёжные поручения и другие документы".

По данным Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, компании закупали у фермеров сельхозпродукцию без контрактов и чеков. При этом обещанных денег аграрии так и не получили. Незаконный доход от последующей продажи зерновых фирмы отмывали через десятки подставных компаний.

Жертвами мошенников стали 12 человек. Виновным грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.