Прошел новый раунд дебатов о смешанной избирательной системе

Очередной раунд общественных дебатов о смене избирательной системы прошёл накануне в парламенте. Участники обсудили рекомендации Венецианской комиссии. Они также коснулись вопроса формирования избирательных округов в приднестровском регионе.

Демократ Сергей Сырбу отметил, что при формировании избирательных округов будут использовать государственный реестр граждан Левобережья, у которых есть удостоверение личности, выданное конституционными властями.

"Венецианская комиссия рекомендует ряд четких критериев формирования округов в приднестровском регионе. При составлении списков мы предложим предварительную регистрацию избирателей, которые прописаны на левом берегу Днестра", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

"На этих дебатах должны присутствовать эксперты и представители гражданского общества из Левобережья. Нужно, чтобы и они проявили гражданскую отвественность, если хотят быть представлены в парламенте", - отметил политический аналити Виктор Гурэу.

"В окрестностях Кошницы есть пять сел, находящихся под юрисдикцией Кишинева, там можно открыть один или два избирательных округа. Есть город Бендеры, треть территории которого контролирует Молдова", - сообщил политический аналитик Роман Михэеш.

"Нужно четко определить, какие территории Приднестровья не находятся под контролем молдавских властей. Также важно выяснить, кто может быть кандидатом от этих избирательных округов", - заявил генсекретарь Социал-демократической партии Сергей Коропчану.

"Если говорить непосредственно о приднестровском регионе, впервые в этом законопроекте все очень четко прописано", - сказал советник президента Максим Лебединский.

Участники дебатов коснулись и рекомендаций Венецианской комиссии относительно участия женщин в парламентских выборах.

"Число подписей за кандидатов-женщин нужно снизить по крайней мере вдвое. И хотя кто-то может сослаться на дискриминацию и нарушение равенства полов, мы возьмём на себя такую ответственность. Для регистрации женщинам нужно будет собрать вдвое меньше подписей", - предложил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

"Было бы неплохо, если бы парламент состоял из 101 женщины. Тогда все было бы по-другому. Ведь женщины не только подарили нам жизнь, они вдохновляют нас, и вообще они выносливее мужчин", - отметил генсекретарь Социал-демократической партии Сергей Коропчану.

Законопроект о смешанной избирательной системе приняли в первом чтении. Он предлагает избирать 50 депутатов по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.





