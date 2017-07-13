ДТП у села Кондрица: пострадали четыре человека. ФОТО

Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло этим утром у села Кондрица. Там столкнулись два легковых авто.

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. На место происшествия прибыло три кареты скорой помощи.

Пострадавших доставили в больницу. У них диагностировали многочисленные ушибы головы и грудной клетки. Ведётся следствие.