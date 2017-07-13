Два миллиона евро инвестировала итальянская НПО в проекты в Молдове

Два миллиона евро вложила в различные проекты в Молдове итальянская неправительственная организация. В основном средства инвестировали в программы, направленные на предоставление помощи нуждающимся. Накануне учредители НПО встретились с некоторыми бенефициарами.

Один из проектов организации "Activ Hilfe fur Kinder" - открытие в селе Чучулены Хынчештского района Центра для жертв домашнего насилия.

"Мы реализовали много проектов, даже не помню сколько именно. Каждый был особенным в своем роде. Мы выявляли ошибки и учились на них, чтобы стать лучше", - сказал президент организации Питер Лэтхалер.

Внёс свою лепту в открытие центра и благотворительный фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс". До сих пор помощь в центре получили 40 человек.

"Мы стараемся создать женщинам все условия, чтобы они чувствовали себя как дома. Чтобы знали, что они не одиноки и верили, что из любой сложной ситуации можно найти выход", - сообщила зампредседателя организации Валентина Жаманэ.

Очередной проект организации предназначен для молодежи. До 2020 года 100 желающих смогут пройти обучение в профессиональной школе в Италии.

"Они смогут выучится на поваров, официантов, горничных и техников", - отметил инвестор Стефан Хофер.

Первые 12 кандидатов отправятся на учебу в сентябре.







