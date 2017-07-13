У безработной москвички украли спорткар за 12 миллионов рублей

В Москве налетчики с оружием похитили элитный автомобиль Mercedes AMG SLS стоимостью около 12 миллионов рублей, принадлежащий неработающей женщине, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в конце июня, однако известно о нем стало только в среду.

"Неработающая женщина обратилась в полицию и сообщила, что 27 июня в автосервисе на улице Волочаевской двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчине, осуществлявшему продажу ее автомобиля Mercedes AMG SLS, открыто похитили у него документы и ключи от указанной машины и на ней скрылись", — сказал собеседник агентства.