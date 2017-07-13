Незадачливый грабитель: россиянка украла дорогие товары и потеряла паспорт на месте преступления

Кемеровские полицейские задержали грабительницу у нее дома, узнав адрес из паспорта, который она потеряла на месте преступления.

В дежурную часть отдела полиции Ленинского района города Кемерово накануне обратился представитель службы безопасности супермаркета. По его словам, когда одна из посетительниц покидала торговый зал, сработала сигнализация системы "антивор".

Охранники попытались задержать женщину, но она убежала. Следственно-оперативная группа по записи системы видеонаблюдения установила, что злоумышленница похитила с витрины две пачки дорогого кофе.

"Обследовав помещение магазина, сотрудники полиции обнаружили на полу утерянный грабительницей паспорт. Подозреваемой оказалась 35-летняя местная жительница. Оперативники уголовного розыска приехали к ней домой, где задержали женщину", — рассказали в ГУМВД.

РИА Новости. При обыске в ее квартире изъяли похищенный кофе. Подозреваемая пояснила, что планировала его продать, однако не успела, и полицейские вернули товар в магазин, пишет

Задержанная стала фигуранткой уголовного дела по статье "грабеж", ей грозит до 4 лет лишения свободы.







