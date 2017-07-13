Вышел трейлер "Взрывной блондинки" с Шарлиз Терон

Кинокомпания Universal обнародовала трейлер шпионского боевика "Взрывная блондинка" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Лента снимается по мотивам графического романа "Самый холодный город".

В трейлере героиня Терон участвует в гонке на автомобиле Народной полиции ГДР и пытается ускользнуть от преследователей на "Нивах".

Сюжет фильма разворачивается в 1989 году, после падения Берлинской стены. Существуют весомые предпосылки для начала третьей мировой войны, и предотвратить ее может агент Лоррейн Бротон (героиня Терон). Но для этого ей предстоит выполнить сложнейшую миссию.

Главные роли в ленте также исполняют Джеймс Макэвой, София Бутелла и Джон Гудмен.

Выход фильма на широкие экраны ожидается 28 июля этого года, пишет korrespondent.net.