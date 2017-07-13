Британец получил выговор за макияж на рабочем месте

Житель Великобритании пришел на работу с макияжем и получил выговор от своего менеджера, попросившего его немедленно смыть косметику с лица. Мужчина возмутился, поскольку его коллеги женского пола могут беспрепятственно носить макияж, передает Mashable.

Свое возмущение Скотт Айтон-Лапланш (имя мужчины) выразил на Facebook-странице и сопроводил его фото собственного макияжа.

"Я был шокирован и отказался смыть свой макияж. После этого мне сказали смягчить его. Не дискриминация ли это? Я не собираюсь смывать свой макияж, когда мои коллеги-женщины могут приходить на работу с косметикой на лице", - возмутился он.

Пост британца набрал почти 20 тысяч лайков и свыше трех тысяч репостов пользователей, пишет korrespondent.net.